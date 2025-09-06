Ehe-Aus? Jochen Schropp ist «weder in einer Partnerschaft noch Single»

«Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle oder nicht, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen», erklärt Schropp weiter. Der Grund: Eine Freundin aus Kalifornien habe sich bei ihm gemeldet und gefragt, ob alles okay bei ihm sei. «Sie hätte das Gefühl, wenn sie sich mein Instagram anguckt, dass ich gerade durch eine für mich schwierige Zeit gehe. Das kann ich im Moment nicht mehr sagen, mir geht es gut, aber Norman und ich, man hat uns im Moment vielleicht nicht mehr so oft zusammen gesehen», bestätigt der Moderator. «Das liegt einerseits daran, dass Norman im Moment in Amerika arbeitet für seinen Job, aber wir sind halt im Moment auch nicht mehr so zusammen, wie wir vielleicht zusammen sein sollten.»