Ehe-Aus: Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich getrennt haben

Kidman war von 1990 bis 2001 zunächst mit Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen. Schon im Juni stand er an ihrem 38. Geburtstag um 05:00 Uhr morgens mit Gardenien vor ihrer Haustüre in New York, wie sie sehr viel später dem US–Magazin «People» erzählte. «Das ist der Mann, den ich hoffentlich einmal heiraten werde», habe sie sich in diesem Moment gedacht. Im folgenden Jahr verlobten sich die beiden und heirateten nur wenige Wochen später in Sydney. Die gemeinsame Tochter Sunday kam im Sommer 2008 zur Welt, deren Schwester Faith folgte Ende 2010.