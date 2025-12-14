Ehe mit Amira Aly: Oliver Pocher wollte anfangs nicht heiraten

Oliver Pocher (47) wollte nach seiner Ehe mit Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (42) kein zweites Mal heiraten. Der Comedian verriet der «Bild»–Zeitung: «Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch.» Doch seine Meinung änderte sich in seiner Beziehung mit Amira Aly (33). Er habe gedacht, «man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist», so Pocher. Als Aly dann schwanger war, habe es sich richtig angefühlt.