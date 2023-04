Anna-Maria Zimmermann (34) hat offen und ehrlich über ihre Eheprobleme gesprochen und darüber, dass ihre Beziehung durch die Corona-Pandemie beinahe zerbrochen sei. Die Schlagersängerin und ihr Ehemann Christian Tegeler (42) seien «Lebemenschen» und «beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht», verrät sie dem Sender RTL im Rahmen der Spendenreise für die «Nacht des Deutschen Schlagers» in Mexiko.