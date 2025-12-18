Ehefrau Meghan ist begeistert: Prinz Harry spielt Polo im Schnee

Harry trat gegen seinen langjährigen Freund Nacho Figueras (48) an, der für das St. Regis Team an den Start ging. Mit dem argentinischen Polospieler wurde er in dem Nobelskiort im US–Bundesstaat Colorado am Mittwoch auch beim Skifahren gesichtet. Wie das Magazin «Hello!» berichtet, verbrachten die beiden Freunde rund vier Stunden auf den verschneiten Gipfeln des Luxusresorts. Harry, der in voller Skiausrüstung inklusive Helm und Sonnenbrille unterwegs war, wirkte laut Augenzeugen sichtlich entspannt.