Ehefrau Sky Daily trauert um verstorbenen Hulk Hogan

Der Wrestling–Superstar, dessen bürgerlicher Name Terry Bollea lautete, starb am Donnerstag, den 24. Juli, in seinem Haus in Clearwater, Florida. Wie örtliche Behörden mitteilten, gingen am Morgen Notrufe wegen eines Herzstillstands ein. Hogan wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er später für tot erklärt wurde.