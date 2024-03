Ehefrau über Fritz Wepper: «Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder»

In dem Hospiz erhole sich Wepper durch die Ruhe «sehr gut», wie Kellermann weiter erklärt. Er sei in den letzten Tagen richtig aufgeblüht. «Fritz lebt im Hier und Jetzt und nimmt die Dinge so an, wie sie sind, ohne sich zu beschweren», so seine Ehefrau. «Er ruht in sich. Wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, sagt er nicht: schlecht. Mein Mann hat nicht mitbekommen, wie kritisch es kürzlich um ihn stand, das ist tröstlich!»