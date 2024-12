Ehekrise bei Anna und Gerald Heiser: «Beziehung hat einen tiefen Riss»

Anna Heiser, die auf Instagram 235.000 Follower hat, fügt in ihrem Beitrag hinzu: «Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss.» Weiter heisst es in ihrem Post, auf ihrem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, «haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt...» Die Liebe, die sie einst verbunden habe, werde von negativen Emotionen überschattet, so Heiser. Der enorme Druck, der auf ihnen laste, «erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschliessen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat».