«Sagen wir es mal so: Es war eine turbulente Zeit», führt Stallone über die vergangenen Wochen und Monate aus. «Es gab eine Wiedererweckung darüber, was für mich das absolut Wichtigste ist, und zwar meine Liebe für meine Familie. Sie hat Vorrang zu meiner Arbeit und das war eine schwere Lektion, die ich lernen musste.» Der Star legt mit seinen offenen Worten folglich nahe, dass er sich als Workaholic zuletzt zu wenig Zeit für seine Liebsten liess, was offenbar zum vorübergehenden Bruch mit seiner Frau geführt hatte.