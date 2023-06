«Es fühlt sich an wie ein grosses Abenteuer», findet die Schauspielerin. Sie hätten schon sehr lange von einer Auswanderung geträumt. «Und irgendwann dachten wir uns: Warum eigentlich nicht? Warum sollen wir zögern und uns hinterher immer fragen, ob wir irgendetwas verpasst haben.» Ein endgültiger Abschied von Deutschland soll es aber nicht sein: «Wir behalten unsere Wohnung hier in Berlin, da wir oft zum Arbeiten in Deutschland sein werden.»