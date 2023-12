Ehemalige Tennisspielerin Chris Evert erneut an Krebs erkrankt

Chris Evert (68) hat am vergangenen Freitag in einem Statement bekannt gegeben, dass sie erneut an Krebs erkrankt ist. «Seit bei mir vor zwei Jahren Krebs diagnostiziert wurde, bin ich sehr offen mit meinen Erfahrungen umgegangen. Ich wollte euch allen ein Update geben. Mein Krebs ist zurück», erklärt sie darin.