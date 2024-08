Ehemalige YouTube-Chefin Susan Wojcicki mit 56 gestorben

Die mächtigste Frau im Internet?

Susan Wojcicki war eine Pionierin des digitalen Zeitalters und eine der Personen, die die Technologie, die wir heute tagtäglich benutzen, massgeblich mitgeprägt hat. Wojcicki studierte Geschichte und Literatur in Harvard sowie Ökonomie an der University of California. In den 1990er Jahren vermietete sie ihre Garage an Larry Page (51) und Sergey Brin (50), die Gründer von Google. 1999, ein Jahr nach ihrer Unternehmensgründung, engagierten die beiden sie als 16. Mitarbeiterin und erste Marketingmanagerin der Firma.