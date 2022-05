Ehemaliger «Bauer sucht Frau»-Teilnehmer im Baby-Glück

Höfler macht seiner Tochter ein süsses Versprechen

«Herzlich Willkommen auf der Welt, kleine Charlotte», ist in Höflers Social-Media-Beitrag vom 21. Mai zu lesen. Dazu das süsse Versprechen: «Ich werde dich bei all deinen Wegen auf der Welt begleiten und immer für dich da sein!» Auf dem Foto hält er ein Neugeborenes behutsam in den Armen. Damit ist den Fans des Schweinebauern, der sich ein zweites Standbein als DJ aufgebaut hat, sofort klar: Das gemeinsame Baby von Höfler und seiner Freundin Kathrin Tripal ist da. Auch Freunde des Paares haben den beiden bereits gratuliert, wie Höflers Story-Verlauf zu entnehmen ist.