Ehemaliger Besitzer von Harrods: Mohamed Al-Fayed ist tot

Umzug nach London

In den 1970er Jahren zog Mohamed Al–Fayed schliesslich nach London, wo er später unter anderem eines der berühmtesten Warenhäuser – Harrods – aufkaufte und in zweiter Ehe mit einer Finnin in den 1980er Jahren eine neue Familie gründete und vier weitere Kinder bekam. In der Zwischenzeit hatte er bereits ein Luxushotel in Paris erworben und war Vorstandsmitglied eines Bergbaukonzerns.