Ehemaliger BVB-Trainer Edin Terzić wird RTL-Experte

RTL beschreibt den 42–Jährigen in einer Pressemitteilung als neuen «TV–Trainerexperten» des Senders. Erstmals kommt er schon am Sonntag zum Einsatz, an der Seite von Lothar Matthäus (64) im Rahmen des Spiels der deutschen Fussballnationalmannschaft gegen Nordirland. Terzić wird unter anderem vor dem Match ab 19:05 Uhr und nach der Partie zu sehen sein (auch via RTL+). Der Anpfiff ist für 20:45 Uhr geplant. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) empfängt die Nordiren zum WM–Qualifikationsspiel in Köln.