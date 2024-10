Ehemaliger Iron-Maiden-Sänger stirbt mit 66 Jahren

Der Sänger soll seit einigen Jahren unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben. In dem Statement seiner Plattenfirma Conquest Music auf Facebook heisst es: «Obwohl er in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte.»