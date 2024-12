Ehemaliger Schumacher-Förderer Eddie Jordan hat Krebs

Eddie Jordan brachte Michael Schumacher in die Formel 1

Der gebürtige Ire Eddie Jordan war in den 1970er–Jahren selbst Rennfahrer in der Formel 3 und 2. 1990 gründete er seinen eigenen Formel–1–Rennstall «Jordan Grand Prix», mit dem er ab 1991 an der Formel–1–Weltmeisterschaft teilnahm. Für das Team absolvierte auch Formel–1–Legende Michael Schumacher 1991 sein erstes Rennen in der Königsklasse. Zwar verliess er den Rennstall bereits nach diesem Rennen wieder und wechselte zu Benetton, Eddie Jordan gilt aber als der Mann, der Schumacher den Einstieg in die Formel 1 ermöglichte. Auch der jüngere Bruder Ralf Schumacher feierte 1997 sein Formel–1–Debüt bei Jordan, wo er zwei Weltmeisterschafts–Saisons blieb.