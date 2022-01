Ehemaliger ZDF-Quizmaster Ernst Stankovski ist tot

Ehe Stankovski sich erstmals in Wien auf zahlreichen Theaterbühnen bewies, machte er eine Lehre zum Friseur. 1945 nahm er regelmässig Gesangsunterricht und absolvierte zudem eine Tanz- und Schauspielausbildung. Ab 1946 zählte der gebürtige Wiener zum Ensemble des Theaters in der Josefstadt. Später wurde er an mehreren Deutschen Schauspielhäusern engagiert, etwa in München, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hannover und Hamburg.