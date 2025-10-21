Ehevertrag: Lori Loughlin geht bei Scheidung wohl leer aus

Bereits zum Zeitpunkt der Eheschliessung verfügte Giannulli demnach bereits über ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US–Dollar. Ob der Vertrag im Laufe der Jahre angepasst wurde, ist unklar. Sollte die ursprüngliche Version weiterhin Bestand haben, könnte Loughlin bei einer Scheidung ohne finanziellen Ausgleich dastehen. Die 61–Jährige betrachtet sich laut TMZ trotz der seit Monaten bestehenden räumlichen Trennung noch nicht als Single. Sie wolle zunächst abwarten, wie sich die Situation entwickelt.