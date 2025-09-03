Ehrenpreis für Otto Waalkes: «Ich werde meine Drohung wahrmachen»

Ein Ehrenpreis lädt auch zum Rückblick ein: Auf welche Höhepunkte Ihrer Karriere blicken Sie besonders gerne zurück – und gibt es auch Projekte, an die Sie weniger gute Erinnerungen haben?

Waalkes: Es ist immer das erste Mal, an das man sich besonders gut erinnert: die erste LP, die erste Show, der erste Film – aber genauso ist es das letzte Bild, das letzte Buch, das ich gemacht habe. Weniger gute Erinnerungen blende ich gern aus.