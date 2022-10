Drew Barrymore (47) gibt einen besonderen Einblick in ihre Intimsphäre. Die Schauspielerin ist seit 2016 Single. Von 2012 bis 2016 war sie in dritter Ehe mit Will Kopelman (44) verheiratet. Auf ihrem Blog gab sie nun bekannt, seit ihrem Ehe-Aus nicht mehr in einer «intimen Beziehung» gewesen zu sein. «Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, an mir selbst zu arbeiten und zu lernen, was Erziehung bedeutet», beschrieb sie ihre letzten Jahre. Sie habe durch einen Therapeuten verstanden, dass «Sex nicht Liebe» sei. Es sei der «Ausdruck von Liebe».