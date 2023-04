Die Schauspielerin im Interview

Eiersuche bei 25 Grad: Caroline Frier feiert Ostern in Südspanien

Für Caroline Frier und ihren Mann steht das zweite Osterfest mit ihrer Tochter Toni an. Gefeiert wird dieses Mal in Südspanien. «Schauen wir mal, ob uns das Eierverstecken am Strand gelingt», lacht die Schauspielerin im Interview.