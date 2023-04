Eierwurf auf König Charles: Student zu 100 Stunden Arbeit verdonnert

Mindestens fünf Eier warf der damalige Student Patrick Thelwell (23) am 9. November in der nordenglischen Stadt York auf König Charles III. Alle Eier verfehlten knapp ihr Ziel und dennoch hat die Aktion jetzt ein Nachspiel gefunden. Ein Gericht verurteilte den Werfer am Freitag nun wegen «bedrohlichen Verhaltens» zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Strafe von zirka 130 Euro. Ausserdem muss er die Kosten des Verfahrens übernehmen, weitere rund 700 Euro. Das meldet unter anderem die BBC auf ihrer Webseite.