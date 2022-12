Eigene Datingshow: So wurde Yeliz Koc zum Reality-TV-Star

Yeliz Koc (29) begibt sich in «Make Love, Fake Love» (ab 29. Dezember in Doppelfolgen bei RTL+) auf eine besondere Dating-Reise. Die Influencerin wird in dem Format mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca ziehen, um ihren Traummann zu finden. Doch die Männer machen es ihr nicht leicht, denn manche von ihnen sind vergeben und spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro abzusahnen. Yeliz Koc muss demnach die Lügner enttarnen und herausfinden, wer ein falsches Spiel spielt. Dass die 29-Jährige eine eigene Datingshow spendiert bekommt, hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie sich in der Vergangenheit als Reality-TV-Star etablieren konnte.