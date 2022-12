Eigene TV-Show: Dr. Bob zeigt erneut zwei Dschungelstars Australien

Bei seiner Arbeit an «Matrix» wurde McCarron für das Dschungelcamp entdeckt. Als «Medical Bob» heuerte er 2002 für das britische Original «I'm a Celebrity Get Me Out of Here!» an. 2004 erfolgte der erste Einsatz als «Dr. Bob» für das RTL-Dschungelcamp. Als Paramedic, wie eine nichtärztliche Berufsgruppe im Bereich des Rettungsdienstes im englischen Sprachgebrauch bezeichnet wird, kann er Abschlüsse in Krankenpflege und Notfallmedizin vorweisen. Laut RTL lebt er mit seiner Frau auf einer Farm zwischen Sydney und Canberra.