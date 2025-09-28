Eileiterschwangerschaft: Florence Welch enthüllt Grund für Not-OP

Nun erzählte sie, dass sie in einem frühen Stadium ihrer ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten hatte. Erst Tage später erfuhr sie allerdings, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft gehandelt hatte, das heisst, die befruchtete Eizelle hatte sich nicht in der Gebärmutter, sondern in einem Eileiter eingenistet. Der Eileiter riss daraufhin und verursachte massive innere Blutungen. Nach einem Auftritt bei einem Festival in Cornwall, bei dem sie unter starken Schmerzen litt, ging sie zum Arzt, der einen Ultraschall machte. «Ich hatte so viel Blut wie eine Coladose in meinem Bauch», schildert sie die dramatische Diagnose. Man habe ihr dann gesagt, sie müsse innerhalb einer Stunde notoperiert werden. Dabei konnten die Chirurgen den Eileiter nicht mehr retten und mussten ihn entfernen.