Ein besonderes Praktikum: Vanessa Mai will etwas zurückgeben

«Mir ist es immer wichtig gewesen, bei all der Buntheit im Showbusiness, auch demütig zu bleiben.» Aktuell engagiert sich Mai bereits zum zweiten Mal für eine Kampagne der Aktion Mensch. Die Sängerin absolvierte ein Tagespraktikum in einem inklusiven Drogeriemarkt, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. «Gesellschaftliche Themen und Kampagnen sind die perfekte Gelegenheit, etwas zurückzugeben», freut sich die 31–Jährige und schildert im Interview ihre Eindrücke.