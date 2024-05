«Ein bisschen Frieden»-Premiere geht ohne Heinz Hoenig über die Bühne

Eigentlich wäre Heinz Hoenig (72) am Donnerstagabend (9. Mai) für das Musical «Ein bisschen Frieden» in München auf der Bühne gestanden. Doch der Schauspieler ist schwer erkrankt, muss operiert werden und liegt im Krankenhaus. Auch seine Ehefrau Annika Hoenig (39), die neben ihrem Ehemann auf der Bühne stehen sollte, ist nicht dabei. Die Musical–Premiere im Deutschen Theater München ging am Abend dennoch über die Bühne.