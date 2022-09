Sebastian Madsen (41) ist vor allem als Sänger der Indie-Rockband Madsen bekannt. Nun hat er einen Solo-Ausflug gestartet. Auf seinem ersten eigenen Album «Ein bisschen Seele» tritt er eine Reise in die Welt des Soul an und lässt in seinen Songs «die Hose runter», wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagt. Denn er singt offen über seinen Liebeskummer im Winter 2021, der für ihn «der schlimmste der Pandemie» war. Er verrät unter anderem, wie ihm seine Musik geholfen hat, über den Liebeskummer hinwegzukommen, und warum er sich von Trends wie Achtsamkeit, Selbstfindung und Selbstliebe «bedrängt» fühlt.