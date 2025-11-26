«Ein bisschen süss»: Jennifer Aniston stylt ihrem Freund die Haare

An seinem Geburtstag wurde es offiziell

Dass Aniston und Curtis ein Paar sind, berichtete das Magazin «People» bereits im Juli dieses Jahres. Anfang November machte der «Friends»–Star die Beziehung dann selbst öffentlich: Zu seinem 50. Geburtstag am 2. November teilte sie ein inniges Foto der beiden auf Instagram. Curtis revanchierte sich mit eigenen Schnappschüssen von der Geburtstagsfeier und schrieb dazu schwärmerisch: «Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen.»