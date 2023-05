Eine von Kurt Cobain (1967-1994) zerschmetterte Gitarre wurde jetzt für viel Geld versteigert. Laut Medienberichten legte ein unbekannter Käufer 596.900 US-Dollar für das Instrument hin. Die Versteigerung fand am Samstag im «Hard Rock Cafe» in New York statt. Die Veranstalter hatten mit einem Endgebot von 60.000 bis 80.000 Dollar gerechnet.