«Ein furchtbarer Verlust»: Sylvester Stallone trauert um Carl Weathers

Auch Arnold Schwarzenegger trauert

Arnold Schwarzenegger (76), der 1987 mit Weathers in «Predator» spielte, nutzte ebenfalls die sozialen Medien, um um diesen zu trauern. Er nannte ihn eine «Legende». «Carl Weathers wird immer eine Legende sein», so Schwarzenegger in einem Instagram–Post. «Ein aussergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein grossartiger Mensch. Ohne ihn hätten wir Predator nicht machen können. Und wir hätten sicherlich nicht so eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten gehabt.» Jede Minute mit ihm – am Set und ausserhalb – sei «pure Freude» gewesen, fügte er hinzu. «Er war die Art von Freund, die einen dazu antreibt, sein Bestes zu geben, nur um mit ihm mithalten zu können. Ich werde ihn vermissen, und meine Gedanken sind bei seiner Familie.»