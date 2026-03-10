«Ein guter Mensch»: Joshua Jackson spricht über James Van Der Beek

Ziemlich genau einen Monat nach dem Tod von James Van Der Beek (1977–2026): Sein «Dawson's Creek»–Co–Star Joshua Jackson (47) hat sich in einem Interview in der TV–Sendung «Today» erstmals zu Wort gemeldet. «Ich denke, es trifft einen auf verschiedene Weise», sagte Jackson über den Verlust. «Für mich als Vater trifft mich das Ausmass dieser Tragödie für seine Familie ganz anders als nur als Kollege», so der Vater einer fünfjährigen Tochter. «Ich denke also, dass die Verarbeitung noch andauert», resümierte Jackson.