Ein Herz für Hunde: Christian Berkel schwitzt für den Tierschutz

Ausserdem erinnert er daran, dass auch kein Mensch in der Situation im Auto bleiben würde. «Ihr würdet ja nie eine halbe Stunde oder länger im Auto sitzen, in der Hitze bei geschlossenen Fenstern. Ihr würdet die Fenster aufreissen, ihr würdet rausgehen aus dem Auto. Das kann der Hund nicht. Also bitte, denkt an euer Tier», so Christian Berkel.