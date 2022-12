«Ein Herz für Kinder»: Auch Andrea Berg und Vanessa Mai sind dabei

Einmal mehr findet zum Jahresende die TV-Gala «Ein Herz für Kinder» statt. Bei der Benefizshow, die am 17. Dezember ab 20:15 Uhr live im ZDF zu sehen ist, sitzen nicht nur an die 70 Promis aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media an Spendentelefonen. Zahlreiche bekannte Gesichter sorgen am Abend auch für musikalische Untermalung. Allen voran: Andrea Berg (56) und ihre Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (30).