«Ein Herz für Kinder»: Diese Gäste treten für den guten Zweck auf

Johannes B. Kerner (59) präsentiert am Samstagabend, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr live im ZDF die TV–Gala «Ein Herz für Kinder». Zu den über 80 Prominenten, die Spenden für Kinder in Not sammeln, gehört in diesem Jahr auch Fussballer Toni Kroos (34). Der Weltmeister von 2014 wird für seine gleichnamige Stiftung für schwerkranke Kinder mit dem Ehrenpreis «Das Goldene Herz» ausgezeichnet.