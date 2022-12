«Ein Herz für Kinder»: Spendengala sammelt 24.236.721 Euro

Während die prominenten Spendensammler in der TV-Spendengala «Ein Herz für Kinder» im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 27.618.170 Euro präsentieren konnten, fiel die Summe in diesem Jahr trotz Energiekrise und Inflation überraschenderweise nur unwesentlich geringer aus. Moderator Johannes B. Kerner (58) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) verkündeten am Ende des Abends live im ZDF das Ergebnis: 24.236.721 Euro.