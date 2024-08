Ein Jahr lang neue Shirts: Channing Tatum outet sich als Wasch-Muffel

Trägt Lieblingsstück in «Blink Twice»

In «Blink Twice» musste Tatum nicht auf seine liebsten Oberteile verzichten. Im Trailer zu seinem neuesten Filmprojekt ist der Hauptdarsteller in einem weissen Rippstrick–Tanktop zu sehen. In dem Film, bei dem seine Verlobte Zoë Kravitz (35) Regie führte, übernimmt er die Rolle des Tech–Milliardärs Slater King. Der Mystery–Thriller lief am vergangenen Donnerstag (22. August) in den deutschen Kinos an. Weltweit spielte er am ersten Wochenende «Box Office Mojo» zufolge 14 Millionen US–Dollar ein.