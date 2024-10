Ein Jahr nach dem Überfall auf Israel: Diese Sondersendungen gibt es

«ARD extra» und «Tagesthemen» zum 7. Oktober

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr die Sendung «ARD extra: Ein Jahr Terrorangriff der Hamas». Die Sendung blickt auf den Angriff zurück und will einen Blick in die Zukunft werfen, heisst es vorab: «Wie geht es nun in der Region weiter? Ist überhaupt ein dauerhafter Frieden denkbar? Und welche Auswirkungen haben die Ereignisse im Nahen Osten bis heute auf die Situation in Deutschland?»