Ein Jahr nach der Tragödie am Set

Statt New Mexico: «Rust»-Dreharbeiten nach Kalifornien verlegt?

Vor einem Jahr starb die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Westerns «Rust» in New Mexico. Nun sollen die Dreharbeiten in einem anderen Bundesstaat weitergehen. Angeblich soll die Produktion nach Kalifornien verlegt werden.