Ein Jahr nach letztem Auftritt: Justin Bieber ist zurück auf der Bühne

Justin Bieber (29) ist offenbar auf die Bühne zurückgekehrt. Der Sänger soll in Toronto überraschend ein kleines Konzert gegeben haben. Der 29–Jährige war zum «NHL All–Star Weekend» in Kanada. Neben Eishockey feierte Justin Bieber vor Ort Medienberichten zufolge auch im «History»–Club von Rapper Drake (37). Dort spielte er dann laut «Billboard» sein erstes Live–Set seit über einem Jahr. 2.500 Personen haben in der Halle Platz.