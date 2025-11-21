Ein Jahr nach Premiere: «Reality Awards» werden 2025 nicht vergeben

Damals räumten unter anderem Mike Heiter (33) und seine heutige Ehefrau Leyla (29) ab. Sie wurden jeweils zum «Realitystar des Jahres» gewählt und auch für die «Lovestory des Jahres» ausgezeichnet. «Bushido & Anna–Maria – Alles auf Familie» wurde «Reality–Doku des Jahres». Der Award für die «Beliebteste Reality des Jahres» ging an «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare». Die Ankunft der Promis und die Verleihung im letzten Dezember gibt es noch einmal bei RTL+ zu sehen.