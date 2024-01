Ein Jahr ohne Rosi Mittermaier: «Sie ist ja immer noch da»

Bis zum Schluss sei ihm gar nicht klar gewesen, wie berühmt seine Mama tatsächlich war: «Erst durch diese Anteilnahme, die gigantisch war, ist einem erst so richtig bewusst geworden: Hoppala – was hat die eigentlich mit den Menschen damals gemacht, in den Siebzigerjahren, wo sie so erfolgreich war.» Diese überwältigende und aufrichtige Anteilnahme habe in der Zeit der Trauer jedoch auch ihre Tücken gehabt. «Du hast das Gefühl gehabt, es will sich jeder mal irgendwie von ihr verabschieden. Und das macht den Prozess des Verarbeitens nicht unbedingt einfacher.» Doch der Stolz auf die berühmte und geliebte Mama überwiege.