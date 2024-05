Ein Jahr ohne Tina Turner: Denkmäler für die Queen of Rock

Am 24. Mai 2023 starb Tina Turner (1939–2023) nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Auch wenn sie sich in ihren letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit in das Privatleben an der Seite ihres deutschen Ehemanns Erwin Bach in ihrer schweizerischen Wahlheimat in Küsnacht am Zürichsee zurückgezogen hatte, machte die gigantische Anteilnahme von Fans und Kollegen aus aller Welt in den Tagen nach ihrem Tod noch einmal deutlich, welch grosse Lücke die Rock–Diva hinterliess.