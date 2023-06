Ein Körperdouble? Lily-Rose Depp über Nacktszenen in «The Idol»

Lily-Rose Depp (24) präsentierte ihre neue Serie «The Idol» vergangene Woche bei den Filmfestspielen in Cannes. Im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» verriet die Französin nun unter anderem, dass sie bei den Nacktszenen nicht von einem Körperdouble ersetzt worden ist. «Nein, das bin ich, so wie ich bin», sagte sie lachend. «Ich liebe meine Arbeit, auch diesen Teil, und finde nichts daran, für den Job auch mal an seine Grenzen zu gehen», so Depp weiter. Die freizügigen Szenen zeigten sehr eindrücklich, wer die Figur sei. «Deshalb wollte ich die Szenen genauso haben.»