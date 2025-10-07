«Ein letztes Mal»: Cyndi Lauper kündigt Las-Vegas-Shows an

Das auch als «Sin City» bekannte Las Vegas möchte Cyndi Lauper (72) schon in wenigen Monaten zu «Cyn City» machen, wie die Sängerin bei Instagram mitteilt. Lauper hat auf der Social–Media–Plattform verkündet, dass sie ihre erste sogenannte Residency, also ihre eigene Vegas–Show, bekommt.
Gelegenheit für Fans, «ein letztes Mal zu feiern»
Nach Jahrzehnten im Showgeschäft hatte sich Lauper mit einer nach einem ihrer grossen Hits benannten «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» zuletzt vom grossen Tourleben verabschiedet. Ganz möchte sie aber offensichtlich noch nicht auf die Bühne verzichten. Im Rahmen ihrer Show «Cyndi Lauper: Live In Las Vegas » sind demnach bisher fünf Auftritte geplant – zwischen dem 24. April 2026 und 2. Mai 2026 im berühmten Colosseum at Caesars Palace.
Lauper wolle ihre «Girls Just Wanna Have Fun»–Show nach Las Vegas bringen und bezeichnet die Auftritte als «eine Gelegenheit für Fans, die meine Abschiedstour verpasst haben, ein letztes Mal zu feiern». Ein Pre–Sale für Tickets beginnt am Mittwoch, der reguläre Vorverkauf startet am 10. Oktober.
Cyndi Lauper in der Rock & Roll Hall of Fame
Vor den Las–Vegas–Konzerten steht aber noch ein ganz besonderer Termin für Lauper an. Sie wird unter anderem zusammen mit Soundgarden und den White Stripes sowie «Let's Twist Again»–Sänger Chubby Checker (84) in den Rock–Olymp aufgenommen. Die symbolische Aufnahmezeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame findet am Samstag, dem 8. November 2025, in Los Angeles statt und soll live via Disney+ ausgestrahlt werden.