Ein letztes Mal Olympia: Das plant Timo Boll nach dem Karriereende

Er sei glücklicherweise in der Lage, zwei Leben zu leben: das öffentliche, hektische, das vor allem in China stattfand, wo sein Gesicht nahezu jeder kennt. Und das eher ruhige, verborgene hier in Deutschland, wo er auch weiterhin unbemerkt Restaurants betreten könne. Beides werde auch im Tischtennis–Ruhestand weiterhin so sein: «Denn China werde ich auf jeden Fall weiterhin besuchen. Nur nicht mehr als Sportler, sondern als Tourist.»