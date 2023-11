Ein Mann, eine Waffe? Die Verschwörungstheorien rund um den JFK-Mord

Kaum ein Ereignis hat so viele Verschwörungstheorien nach sich gezogen wie die Ermordung von John F. Kennedy (1917–1963). Am 22. November 1963 jährt sich das Attentat auf den damaligen US–Präsidenten in Dallas zum 60. Mal. Als Attentäter wurde Lee Harvey Oswald (1939–1963) festgenommen. Es gibt aber auch wilde Theorien, wonach Kennedy beispielsweise durch einen aus einem Regenschirm abgefeuerten Pfeil getroffen wurde. Das sind die wildesten Verschwörungstheorien rund um den Mord an JFK: