Ein Mann kommt nicht zur Ruhe: Theo Koll kehrt zum ZDF zurück

«Mit 66 Jahren...»

Doch während Wortmann etwas von der Unbekümmertheit eines Julian Nagelsmann ausstrahlt, fällt es schwer, Theo Koll als «neues Gesicht» zu akzeptieren. Seine Analyse der politischen Lage der Republik ist seit Jahrzehnten so bekannt scharfkantig wie seine britischen Tab–Hemdkrägen, die er mit Vorliebe trägt. Und Loriot–Fans ahnten es vielleicht Ende 2023 schon: Niemals geht man so ganz. Das bekannte berufliche Terrain zu verlassen, fällt gerade Männern eher schwer, siehe «Papa ante portas.» Nun kehrt Koll also auf den ZDF–Bildschirm zurück, kurz vor seinem 66. Geburtstag am 19. März. Doch – noch so ein Gassenhauer – spätestens seit Udo Jürgens singt jedes Kind: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. In diesem Sinne: Welcome back, Theo!