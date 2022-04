Ein Marvel- und ein DC-Star heuern bei «The Witcher» an

Zumindest in der Welt des Witchers wird es dann ein Treffen einer Marvel-Heldin und einem DC-Recken geben. Meng'er Zhang (34) aus «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» stösst ebenso zum Cast wie «The Flash»-Star Robbie Amell (33). Die chinesische Schauspielerin schlüpft in «The Witcher» in die Rolle der Jägerin Milva, Amell verkörpert den Krieger Gallatin.